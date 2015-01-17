Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
17 янв. 2015, 20:00 МСК
17.01.2015, 20:00 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
19
Барба
Федерико Барба
90
18
Верди
Симоне Верди
65
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
71
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
84
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
4
Пертиконе
Романо Пертиконе
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
2
Лорини
Венсан Лорини
27
Зелински
Петр Зелински
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
10
Тавано
Франческо Тавано
7
Маккароне
Массимо Маккароне
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
46
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
9
Подольски
Лукас Подольски
74
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
60
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
22
Додо
Додо
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
54
Донкор
Исаак Донкор
17
Кузманович
Здравко Кузманович
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
11
Шакири
Джердан Шакири
10
Ковачич
Матео Ковачич
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли