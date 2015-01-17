Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
17 янв. 2015, 20:00 МСК
17.01.2015, 20:00 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
19
Барба
Федерико Барба
90
18
Верди
Симоне Верди
65
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
71
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
84
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
4
Пертиконе
Романо Пертиконе
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
2
Лорини
Венсан Лорини
27
Зелински
Петр Зелински
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
10
Тавано
Франческо Тавано
7
Маккароне
Массимо Маккароне
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
46
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
9
Подольски
Лукас Подольски
74
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
60
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
22
Додо
Додо
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
54
Донкор
Исаак Донкор
17
Кузманович
Здравко Кузманович
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
11
Шакири
Джердан Шакири
10
Ковачич
Матео Ковачич
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли