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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 72
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гонсало 35
Бабакар 90
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2015, 17:00 МСК
18.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
61
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
72'
72'
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
14
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
5
Кристиансен
Андерс Кристиансен
19
Ботта
Рубен Ботта
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
85
2
Гонсало
Гонсало
35'
35'
90
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
17
Хоакин
Хоакин
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
82
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
33
Гомес
Марио Гомес
66
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
83
Розати
Антонио Розати
4
Ричардс
Майка Ричардс
28
Алонсо
Маркос Алонсо
7
Писарро
Давид Писарро
6
Варгас
Хуан Варгас
8
Марин
Марко Марин
16
Куртич
Ясмин Куртич
30
Бабакар
Хума Бабакар
90'