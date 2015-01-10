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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Глик 81
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Менез 4
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
10 янв. 2015, 22:45 МСК
10.01.2015, 22:45 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
80
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
6
Глик
Камиль Глик
81'
81'
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
6
Перес
Рубен Перес
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
68
20
Вивес
Джузеппе Вивес
58
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
94
Бенасси
Марко Бенасси
45
Лескано
Факундо Лескано
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
27
Армеро
Пабло Армеро
90
13
Рами
Адиль Рами
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
56
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
45
7
Менез
Жереми Менез
4'
4'
77
Запасные
1
Агацци
Михаэль Агацци
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
33
Алекс
Алекс
22
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
15
Эссьен
Майкл Эссьен
16
Поли
Андреа Поли
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
11
Паццини
Джампаоло Паццини
22
Черчи
Алессио Черчи
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави