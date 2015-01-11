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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 50
Тотти 63
2:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Маури 23
Андерсон 27
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
11 янв. 2015, 17:00 МСК
11.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
23
Астори
Давиде Астори
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Майкон
Майкон
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
80
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
46
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
46
10
Тотти
Франческо Тотти
50'
63'
50', 63'
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
35
Торосидис
Василис Торосидис
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
50
Сомма
Микеле Сомма
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
6
Строотман
Кевин Строотман
32
Паредес
Леандро Паредес
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
22
Дестро
Маттиа Дестро
8
Льяич
Адем Льяич
53
Верде
Даниэле Верде
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
27
Цана
Лорик Цана
90
3
де Врей
Стефан де Врей
74
8
Баста
Душан Баста
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
27'
27'
65
6
Маури
Стефано Маури
23'
23'
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
64
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
14
Кейта
Бальде Кейта