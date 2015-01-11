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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Бритос 64
1:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 28
Касерес 68
Видаль 90
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
11 янв. 2015, 22:45 МСК
11.01.2015, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
5
Бритос
Мигель Бритос
64'
64'
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
83
19
Лопес
Давид Лопес
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
59
7
Кальехон
Хосе Кальехон
71
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
17
Стринич
Иван Стринич
88
Инлер
Гекхан Инлер
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
8
Жоржиньо
Жоржиньо
22
Радошевич
Йосип Радошевич
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
91
Сапата
Дуван Сапата
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Касерес
Мартин Касерес
68'
68'
78
21
Пирло
Андреа Пирло
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90'
90'
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
28'
28'
69
10
Тевес
Карлос Тевес
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
73
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
30
Сторари
Марко Сторари
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
5
Огбонна
Анжело Огбонна
38
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
5
Падоин
Симоне Падоин
37
Перейра
Роберто Перейра
24
Витале
Маттиа Витале
37
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман