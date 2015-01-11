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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Паласио 12
Икарди 39
Видич 88
3:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Иццо 85
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
11 янв. 2015, 14:30 МСК
11.01.2015, 14:30 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Видич
Неманья Видич
88'
88'
90
6
Андреолли
Марко Андреолли
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
9
Подольски
Лукас Подольски
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
18
Медель
Гари Медель
87
88
Эрнанес
Эрнанес
74
8
Паласио
Родриго Паласио
12'
12'
66
9
Икарди
Мауро Икарди
39'
39'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
22
Додо
Додо
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
54
Донкор
Исаак Донкор
17
Кузманович
Здравко Кузманович
90
М'Вила
Янн М'Вила
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
11
Шакири
Джердан Шакири
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
85'
85'
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
84
88
Ринкон
Томас Ринкон
80
24
Фальке
Яго Фальке
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
32
Матри
Алессандро Матри
52
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
90
Запасные
40
Приско
Армандо Приско
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
3
Антонини
Лука Антонини
87
Рози
Алеандро Рози
33
Куцка
Юрай Куцка
5
Коста
Тино Коста
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
69
Стураро
Стефано Стураро
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора