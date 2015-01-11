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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Сала 39
Тони 72
Валоти 90
3:1
Матч завершен
Парма
Парма
Лоди 64
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
11 янв. 2015, 17:00 МСК
11.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
2
Родригес
Гильермо Родригес
90
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
90
71
Мартич
Иван Мартич
83
19
Греко
Леандро Греко
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
26
Сала
Джакопо Сала
39'
39'
68
9
Тони
Лука Тони
72'
72'
90
7
Савиола
Хавьер Савиола
74
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
1
Рафаэль
Рафаэль
33
Агостини
Алессандро Агостини
16
Луна
Антонио Луна
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
36
Бони
Филиппо Бони
27
Валоти
Маттиа Валоти
90'
97
Кеккин
Лука Кеккин
99
Нене
Нене
17
Лопес
Николас Лопес
93
Фарес
Мохаммед Фарес
96
Каппеллуццо
Пьерлуиджи Каппеллуццо
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
11
Де Челье
Паоло Де Челье
75
18
Гобби
Массимо Гобби
90
15
Коста
Андреа Коста
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
58
21
Лоди
Франческо Лоди
64'
64'
90
8
Маури
Хосе Маури
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
81
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
92
Чорич
Марьян Чорич
19
Фелипе
Фелипе
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
4
Мендеш
Педру Мендеш
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
33
Рисполи
Андреа Рисполи
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
20
Бидауи
Суфиане Бидауи
9
Поцци
Никола Поцци