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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Дзаппакоста 72
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Лазаревич 90
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
11 янв. 2015, 17:00 МСК
11.01.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
93
Драме
Букари Драме
86
20
Бьява
Джузеппе Бьява
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
65
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
72'
72'
90
19
Денис
Херман Денис
90
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
64
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
5
Скалони
Лионель Скалони
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
15
Гомес
Алехандро Гомес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
76
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
78
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
46
14
Кофи
Исаак Кофи
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
84
Мангани
Томас Мангани
63
Белломо
Никола Белломо
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
90'