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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Астори 17
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
6 янв. 2015, 14:30 МСК
6.01.2015, 14:30 МСК
вторник
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
34
Силва
Габриэль Силва
68
11
Домицци
Маурицио Домицци
90
75
Пирис
Иван Пирис
90
5
Данило
Данило
90
7
Видмер
Силвэн Видмер
90
6
Аллан
Аллан
90
19
Гильерме
Гильерме
79
33
Коне
Панайотис Коне
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
67
82
Геихо
Алекс Геихо
90
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
22
Скуффет
Симоне Скуффет
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
44
Янкто
Якуб Янкто
77
Теро
Сирил Теро
30
Вутов
Антонио Вутов
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
23
Астори
Давиде Астори
17'
17'
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Майкон
Майкон
65
8
Льяич
Адем Льяич
84
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
90
10
Тотти
Франческо Тотти
66
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
35
Торосидис
Василис Торосидис
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
50
Сомма
Микеле Сомма
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
4
Наингголан
Раджа Наингголан
32
Паредес
Леандро Паредес
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
22
Дестро
Маттиа Дестро