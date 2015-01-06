Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Парма
Парма
Коста 11
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
6 янв. 2015, 17:00 МСК
6.01.2015, 17:00 МСК
вторник
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
11
Де Челье
Паоло Де Челье
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
15
Коста
Андреа Коста
11'
11'
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
2
Кассани
Маттиа Кассани
67
21
Лоди
Франческо Лоди
90
8
Маури
Хосе Маури
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
75
Запасные
1
Кордас
Алекс Кордас
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
19
Фелипе
Фелипе
13
Ристовски
Стефан Ристовски
4
Мендеш
Педру Мендеш
31
Марига
Макдональд Марига
33
Рисполи
Андреа Рисполи
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
20
Бидауи
Суфиане Бидауи
9
Поцци
Никола Поцци
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
66
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
17
Хоакин
Хоакин
81
7
Писарро
Давид Писарро
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
16
Куртич
Ясмин Куртич
59
33
Гомес
Марио Гомес
90
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
1
Нето
Нето
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Ричардс
Майка Ричардс
40
Томович
Ненад Томович
10
Аквилани
Альберто Аквилани
8
Марин
Марко Марин
32
Лаццари
Андреа Лаццари
72
Иличич
Йосип Иличич
77
Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи