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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Милан
Милан
Поли 9
1:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сансоне 27
Дзадза 68
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
6 янв. 2015, 17:00 МСК
6.01.2015, 17:00 МСК
вторник
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
33
Алекс
Алекс
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
13
Рами
Адиль Рами
73
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
70
15
Эссьен
Майкл Эссьен
65
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
16
Поли
Андреа Поли
9'
9'
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
7
Менез
Жереми Менез
90
Запасные
1
Агацци
Михаэль Агацци
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
20
Абате
Иньяцио Абате
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
97
де Сантис
Иван де Сантис
4
Мунтари
Салли Мунтари
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
98
Мастур
Хашим Мастур
11
Паццини
Джампаоло Паццини
22
Черчи
Алессио Черчи
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
27'
27'
84
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
25
Берарди
Доменико Берарди
75
10
Дзадза
Симоне Дзадза
68'
68'
87
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
16
Полито
Чиро Полито
20
Бьянко
Паоло Бьянко
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти