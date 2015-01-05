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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Пароло 38
Андерсон 41
Джорджевич 66
3:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
5 янв. 2015, 22:45 МСК
5.01.2015, 22:45 МСК
понедельник
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
27
Цана
Лорик Цана
46
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
6
Маури
Стефано Маури
78
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
50
16
Пароло
Марко Пароло
38'
38'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
41'
41'
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
66'
66'
90
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
14
Кейта
Бальде Кейта
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
68
22
Риццо
Лука Риццо
46
23
Эдер
Эдер
75
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
10
Крстичич
Ненад Крстичич
6
Дункан
Альфред Дункан
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
27
Джорджевич
Лука Джорджевич
77
Вшолек
Павел Вшолек
7
Федато
Франческо Федато