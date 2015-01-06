Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 6
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 64
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
6 янв. 2015, 23:00 МСК
6.01.2015, 23:00 МСК
вторник
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
21
Пирло
Андреа Пирло
90
23
Видаль
Артуро Видаль
76
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
6'
6'
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
63
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
30
Сторари
Марко Сторари
5
Огбонна
Анжело Огбонна
4
Касерес
Мартин Касерес
38
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
5
Падоин
Симоне Падоин
39
Марроне
Лука Марроне
37
Перейра
Роберто Перейра
37
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
17
Кузманович
Здравко Кузманович
55
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
84
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
9
Икарди
Мауро Икарди
64'
64'
87
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Видич
Неманья Видич
6
Андреолли
Марко Андреолли
22
Додо
Додо
54
Донкор
Исаак Донкор
90
М'Вила
Янн М'Вила
15
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
9
Подольски
Лукас Подольски
7
Освальдо
Пабло Освальдо
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли