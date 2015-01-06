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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Фальке 51
Матри 69
2:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Дзаппакоста 37
Моралес 49
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
6 янв. 2015, 17:00 МСК
6.01.2015, 17:00 МСК
вторник
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
57
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
73
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
51'
51'
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
32
Матри
Алессандро Матри
69'
69'
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
86
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
3
Антонини
Лука Антонини
87
Рози
Алеандро Рози
5
Иццо
Армандо Иццо
33
Куцка
Юрай Куцка
5
Коста
Тино Коста
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
69
Стураро
Стефано Стураро
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
49'
49'
90
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
56
16
Базелли
Даниэле Базелли
80
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
37'
37'
90
19
Денис
Херман Денис
79
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
20
Бьява
Джузеппе Бьява
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
15
Гомес
Алехандро Гомес
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
94
Роззети
Валерио Роззети