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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
6 янв. 2015, 17:00 МСК
6.01.2015, 17:00 МСК
вторник
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
18
Верди
Симоне Верди
67
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
10
Тавано
Франческо Тавано
61
7
Маккароне
Массимо Маккароне
79
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
4
Пертиконе
Романо Пертиконе
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
2
Лорини
Венсан Лорини
19
Барба
Федерико Барба
27
Зелински
Петр Зелински
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Агирре
Родриго Агирре
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
18
Морас
Вангелис Морас
31
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
90
71
Мартич
Иван Мартич
90
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
26
Сала
Джакопо Сала
53
9
Тони
Лука Тони
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
28
Бривио
Давиде Бривио
16
Луна
Антонио Луна
5
Соренсен
Фредерик Соренсен
36
Бони
Филиппо Бони
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
17
Лопес
Николас Лопес
93
Фарес
Мохаммед Фарес