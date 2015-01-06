Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
6 янв. 2015, 17:00 МСК
6.01.2015, 17:00 МСК
вторник
Розарио Абиссо
Розарио Абиссо
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
71
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
81
43
Палоски
Альберто Палоски
75
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
84
Мангани
Томас Мангани
14
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
10
Лопес
Макси Лопес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
78
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
87
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
11
Амаури
Амаури
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
94
Бенасси
Марко Бенасси
4
Баша
Мигьен Баша
33
Перес
Бруно Перес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес