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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Глик 52
Глик 64
2:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Фальке 42
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
21 дек. 2014, 17:00 МСК
21.12.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
60
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
52'
64'
52', 64'
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
83
11
Амаури
Амаури
68
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
30
Паделли
Даниэле Паделли
5
Бово
Чезаре Бово
32
Масиелло
Сальваторе Масиелло
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
33
Перес
Бруно Перес
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
61
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
87
Рози
Алеандро Рози
48
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
46
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
42'
42'
90
69
Стураро
Стефано Стураро
90
32
Матри
Алессандро Матри
90
Запасные
40
Приско
Армандо Приско
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
3
Антонини
Лука Антонини
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
92
Муссис
Франко Муссис
21
Эденилсон
Эденилсон
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
9
Пинилья
Маурисио Пинилья