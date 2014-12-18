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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Сапата 19
Мертенс 30
2:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
18 дек. 2014, 23:00 МСК
18.12.2014, 23:00 МСК
четверг
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
4
Энрике
Энрике
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
30'
30'
65
19
Лопес
Давид Лопес
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
78
91
Сапата
Дуван Сапата
19'
19'
70
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
26
Кулибали
Калиду Кулибали
88
Инлер
Гекхан Инлер
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
8
Жоржиньо
Жоржиньо
22
Радошевич
Йосип Радошевич
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
11
Де Челье
Паоло Де Челье
46
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
76
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
58
30
Аква
Африйе Аква
90
8
Маури
Хосе Маури
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
90
Запасные
1
Кордас
Алекс Кордас
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
19
Фелипе
Фелипе
15
Коста
Андреа Коста
13
Ристовски
Стефан Ристовски
4
Мендеш
Педру Мендеш
31
Марига
Макдональд Марига
33
Рисполи
Андреа Рисполи
21
Лоди
Франческо Лоди
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
20
Бидауи
Суфиане Бидауи
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль