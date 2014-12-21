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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Ковачич 66
Паласио 79
2:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Андерсон 3
Андерсон 36
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
21 дек. 2014, 22:45 МСК
21.12.2014, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
22
Додо
Додо
45
17
Кузманович
Здравко Кузманович
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
75
10
Ковачич
Матео Ковачич
66'
66'
90
90
Паласио
Родриго Паласио
79'
79'
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Видич
Неманья Видич
6
Андреолли
Марко Андреолли
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
18
Медель
Гари Медель
88
Эрнанес
Эрнанес
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
26
Раду
Штефан Раду
90
27
Цана
Лорик Цана
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
8
Баста
Душан Баста
90
14
Лулич
Сенад Лулич
63
6
Маури
Стефано Маури
90
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
81
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
3'
36'
3', 36'
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
55
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
13
Конко
Абдулай Конко
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта