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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Верона
Верона
0:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Палоски 81
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
21 дек. 2014, 14:30 МСК
21.12.2014, 14:30 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
2
Родригес
Гильермо Родригес
90
71
Мартич
Иван Мартич
44
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
85
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
9
Тони
Лука Тони
69
99
Нене
Нене
90
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
1
Рафаэль
Рафаэль
16
Луна
Антонио Луна
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
97
Кеккин
Лука Кеккин
7
Савиола
Хавьер Савиола
17
Лопес
Николас Лопес
0
Фарес
Мохаммед Фарес
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
74
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
58
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
43
Палоски
Альберто Палоски
81'
81'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
64
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
84
Мангани
Томас Мангани
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
14
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
10
Лопес
Макси Лопес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
7
Лазаревич
Деян Лазаревич