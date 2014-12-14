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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 31
1:2
Матч завершен
Верона
Верона
Тони 45
Христодулопулос 46
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
14 дек. 2014, 17:00 МСК
14.12.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Себастьяно Перуццо
Себастьяно Перуццо
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
72
11
Домицци
Маурицио Домицци
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
3
Аллан
Аллан
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
78
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
57
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
31'
31'
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
1
Бркич
Зелько Бркич
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
2
Ваге
Молла Ваге
18
Бубнич
Игор Бубнич
66
Пинци
Джампьеро Пинци
33
Коне
Панайотис Коне
34
Силва
Габриэль Силва
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
82
Геихо
Алекс Геихо
77
Теро
Сирил Теро
Верона
мин
22
Бенусси
Франческо Бенусси
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
89
18
Морас
Вангелис Морас
90
2
Родригес
Гильермо Родригес
90
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
90
71
Мартич
Иван Мартич
73
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
46'
46'
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
9
Тони
Лука Тони
45'
45'
90
17
Лопес
Николас Лопес
80
Запасные
61
Феррари
Лоренцо Феррари
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
28
Бривио
Давиде Бривио
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
97
Кеккин
Лука Кеккин
7
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
0
Фарес
Мохаммед Фарес