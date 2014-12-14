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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Менез 6
Бонавентура 53
2:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
14 дек. 2014, 22:45 МСК
14.12.2014, 22:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
27
Армеро
Пабло Армеро
90
13
Рами
Адиль Рами
65
5
Мексес
Филипп Мексес
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
53'
53'
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
16
Поли
Андреа Поли
76
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
85
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
7
Менез
Жереми Менез
6'
6'
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
1
Агацци
Михаэль Агацци
17
Сапата
Кристиан Сапата
27
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
15
Эссьен
Майкл Эссьен
4
Мунтари
Салли Мунтари
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
11
Паццини
Джампаоло Паццини
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
16
Место
Джандоменико Место
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
71
19
Лопес
Давид Лопес
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
60
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
77
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
5
Бритос
Мигель Бритос
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
17
Гамшик
Марек Гамшик
88
Инлер
Гекхан Инлер
91
Сапата
Дуван Сапата