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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Маури 51
Маури 71
Лулич 81
3:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
13 дек. 2014, 22:45 МСК
13.12.2014, 22:45 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
27
Цана
Лорик Цана
90
26
Раду
Штефан Раду
82
3
де Врей
Стефан де Врей
90
6
Маури
Стефано Маури
51'
71'
51', 71'
73
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
19
Лулич
Сенад Лулич
81'
81'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
76
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
13
Конко
Абдулай Конко
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
14
Кейта
Бальде Кейта
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
64
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
60
9
Бьянки
Роландо Бьянки
73
19
Денис
Херман Денис
90
Запасные
78
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
93
Драме
Букари Драме
20
Бьява
Джузеппе Бьява
15
Гомес
Алехандро Гомес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
99
Боаки
Ричмонд Боаки