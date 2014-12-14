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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Эвра 13
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 51
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
14 дек. 2014, 14:30 МСК
14.12.2014, 14:30 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
13'
13'
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
6
Погба
Поль Погба
90
37
Перейра
Роберто Перейра
77
10
Тевес
Карлос Тевес
87
9
Мората
Альваро Мората
71
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
38
Матиелло
Федерико Матиелло
21
Пирло
Андреа Пирло
7
Пепе
Симоне Пепе
5
Падоин
Симоне Падоин
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
37
Джовинко
Себастьян Джовинко
11
Коман
Кингсли Коман
Сампдория
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
22
Риццо
Лука Риццо
90
10
Крстичич
Ненад Крстичич
46
23
Эдер
Эдер
90
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
72
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
21
Сориано
Роберто Сориано
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
6
Дункан
Альфред Дункан
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
51'
27
Джорджевич
Лука Джорджевич
7
Федато
Франческо Федато