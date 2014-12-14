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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 40
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
14 дек. 2014, 17:00 МСК
14.12.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
70
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
31
69
Стураро
Стефано Стураро
90
32
Матри
Алессандро Матри
46
10
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
40
Приско
Армандо Приско
3
Антонини
Лука Антонини
87
Рози
Алеандро Рози
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
5
Иццо
Армандо Иццо
19
Греко
Леандро Греко
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
92
Муссис
Франко Муссис
21
Эденилсон
Эденилсон
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
23
Астори
Давиде Астори
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
13
Майкон
Майкон
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
40'
40'
90
27
Жервиньо
Жервиньо
83
8
Льяич
Адем Льяич
77
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Коул
Эшли Коул
35
Торосидис
Василис Торосидис
44
Манолас
Костас Манолас
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
6
Строотман
Кевин Строотман
32
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
22
Дестро
Маттиа Дестро
7
Итурбе
Хуан Итурбе
53
Верде
Даниэле Верде