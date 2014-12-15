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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
15 дек. 2014, 21:00 МСК
15.12.2014, 21:00 МСК
понедельник
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
18
Верди
Симоне Верди
71
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
10
Тавано
Франческо Тавано
58
7
Маккароне
Массимо Маккароне
80
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
19
Барба
Федерико Барба
5
Моро
Давиде Моро
27
Зелински
Петр Зелински
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Агирре
Родриго Агирре
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
95
Ровини
Эмануэле Ровини
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
64
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
5
Бово
Чезаре Бово
90
18
Янссон
Понтус Янссон
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
80
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
71
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
30
Паделли
Даниэле Паделли
25
Глик
Камиль Глик
21
Силва
Гастон Силва
23
Ночерино
Антонио Ночерино
6
Перес
Рубен Перес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
33
Перес
Бруно Перес
11
Амаури
Амаури