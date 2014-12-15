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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Ковачич 19
Раноккия 55
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
15 дек. 2014, 23:00 МСК
15.12.2014, 23:00 МСК
понедельник
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
20
Сардо
Дженнаро Сардо
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
13
Иско
Мариано Иско
90
14
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
64
43
Палоски
Альберто Палоски
63
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
85
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
26
Эдимар
Эдимар
20
Мангани
Томас Мангани
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
6
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
19
Ботта
Рубен Ботта
10
Лопес
Макси Лопес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
84
Лазаревич
Деян Лазаревич
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55'
55'
90
5
Жуан
Жуан
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
17
Кузманович
Здравко Кузманович
74
18
Медель
Гари Медель
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
19'
19'
80
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
90
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
75
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Видич
Неманья Видич
6
Андреолли
Марко Андреолли
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
22
Додо
Додо
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
54
Донкор
Исаак Донкор
90
М'Вила
Янн М'Вила
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
7
Освальдо
Пабло Освальдо
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли