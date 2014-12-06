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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Льяич 77
Льяич 90
2:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дзадза 16
Дзадза 18
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
6 дек. 2014, 20:00 МСК
6.12.2014, 20:00 МСК
суббота
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
72
6
Строотман
Кевин Строотман
54
7
Итурбе
Хуан Итурбе
55
22
Дестро
Маттиа Дестро
90
8
Льяич
Адем Льяич
90'
77'
90'
77'
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
13
Майкон
Майкон
23
Астори
Давиде Астори
0
Сомма
Микеле Сомма
20
Кейта
Сейду Кейта
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
4
Наингголан
Раджа Наингголан
27
Жервиньо
Жервиньо
10
Тотти
Франческо Тотти
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
96
Санабрия
Антонио Санабрия
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
33
Бриги
Маттео Бриги
81
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
16'
18'
16', 18'
85
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
25
Берарди
Доменико Берарди
81
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти