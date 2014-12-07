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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Палладино 45
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Маури 45
Андерсон 59
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
7 дек. 2014, 17:00 МСК
7.12.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Парма
мин
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
64
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
69
21
Лоди
Франческо Лоди
90
8
Маури
Хосе Маури
77
33
Рисполи
Андреа Рисполи
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
17
Палладино
Раффаэле Палладино
45'
45'
90
Запасные
92
Чорич
Марьян Чорич
1
Кордас
Алекс Кордас
11
Де Челье
Паоло Де Челье
13
Ристовски
Стефан Ристовски
4
Мендеш
Педру Мендеш
31
Марига
Макдональд Марига
30
Аква
Африйе Аква
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
20
Бидауи
Суфиане Бидауи
9
Поцци
Никола Поцци
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
80
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
38
3
де Врей
Стефан де Врей
90
6
Маури
Стефано Маури
45'
45'
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
59'
59'
65
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
77
Запасные
77
Стракоша
Томас Стракоша
1
Бериша
Этрит Бериша
27
Цана
Лорик Цана
39
Каванда
Луис Педро Каванда
85
Новаретти
Диего Новаретти
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
11
Клозе
Мирослав Клозе
14
Кейта
Бальде Кейта