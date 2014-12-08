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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Тони 37
1:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 28
Окака-Чука 57
Габбиадини 62
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
8 дек. 2014, 23:00 МСК
8.12.2014, 23:00 МСК
понедельник
Дино Томмази
Дино Томмази
Главный Судья
Составы
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
85
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
2
Родригес
Гильермо Родригес
90
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
90
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
90
9
Тони
Лука Тони
37'
37'
90
17
Лопес
Николас Лопес
74
Запасные
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
22
Бенусси
Франческо Бенусси
28
Бривио
Давиде Бривио
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
27
Валоти
Маттиа Валоти
7
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
21
Хуанито
Хуанито
0
Фарес
Мохаммед Фарес
Сампдория
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Месба
Джамел Месба
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
71
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
40
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
6
Дункан
Альфред Дункан
55
22
Риццо
Лука Риццо
90
23
Эдер
Эдер
28'
28'
90
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
57'
57'
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
62'
62'
90
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
19
Реджини
Васко Реджини
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
10
Крстичич
Ненад Крстичич
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
77
Вшолек
Павел Вшолек
7
Федато
Франческо Федато