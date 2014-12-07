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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Антонелли 32
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
7 дек. 2014, 17:00 МСК
7.12.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Антонелли
Лука Антонелли
32'
32'
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
84
33
Куцка
Юрай Куцка
71
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
24
Фальке
Яго Фальке
90
69
Стураро
Стефано Стураро
90
32
Матри
Алессандро Матри
81
10
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
40
Приско
Армандо Приско
3
Антонини
Лука Антонини
87
Рози
Алеандро Рози
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
19
Греко
Леандро Греко
88
Ринкон
Томас Ринкон
18
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
92
Муссис
Франко Муссис
21
Эденилсон
Эденилсон
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
9
Пинилья
Маурисио Пинилья
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
90
13
Рами
Адиль Рами
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
27
Армеро
Пабло Армеро
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
63
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
71
7
Менез
Жереми Менез
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
78
Запасные
1
Агацци
Михаэль Агацци
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
16
Поли
Андреа Поли
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Ньянг
М'Байе Ньянг