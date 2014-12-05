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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
5 дек. 2014, 22:45 МСК
5.12.2014, 22:45 МСК
пятница
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Гонсало
Гонсало
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
17
Хоакин
Хоакин
77
7
Писарро
Давид Писарро
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
85
33
Гомес
Марио Гомес
68
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
2
Ричардс
Майка Ричардс
40
Томович
Ненад Томович
55
Хегази
Ахмед Хегази
10
Аквилани
Альберто Аквилани
23
Варгас
Хуан Варгас
21
Бадель
Милан Бадель
8
Марин
Марко Марин
32
Лаццари
Андреа Лаццари
72
Иличич
Йосип Иличич
16
Куртич
Ясмин Куртич
30
Бабакар
Хума Бабакар
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
37
Перейра
Роберто Перейра
87
21
Пирло
Андреа Пирло
78
23
Видаль
Артуро Видаль
90
6
Погба
Поль Погба
90
11
Коман
Кингсли Коман
60
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
30
Сторари
Марко Сторари
38
Матиелло
Федерико Матиелло
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
7
Пепе
Симоне Пепе
20
Падоин
Симоне Падоин
77
Тевес
Карлос Тевес
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората