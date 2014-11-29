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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сансоне 50
Таидер 77
2:1
Матч завершен
Верона
Верона
Морас 7
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
29 нояб. 2014, 20:00 МСК
29.11.2014, 20:00 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
77'
77'
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
99
Флоккари
Сержио Флоккари
69
17
Сансоне
Никола Сансоне
50'
50'
71
25
Берарди
Доменико Берарди
86
Запасные
14
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
83
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
99
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
7'
7'
90
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
90
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
82
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
65
9
Тони
Лука Тони
90
17
Лопес
Николас Лопес
68
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
28
Бривио
Давиде Бривио
16
Луна
Антонио Луна
2
Родригес
Гильермо Родригес
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
21
Хуанито
Хуанито