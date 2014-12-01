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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 58
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Сапата 90
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
1 дек. 2014, 23:00 МСК
1.12.2014, 23:00 МСК
понедельник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Месба
Джамел Месба
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Романьоли
Алессио Романьоли
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
71
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
46
22
Риццо
Лука Риццо
79
23
Эдер
Эдер
58'
58'
90
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
19
Реджини
Васко Реджини
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
10
Крстичич
Ненад Крстичич
6
Дункан
Альфред Дункан
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
77
Вшолек
Павел Вшолек
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
5
Бритос
Мигель Бритос
59
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
79
88
Инлер
Гекхан Инлер
63
19
Лопес
Давид Лопес
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
15
Коломбо
Роберто Коломбо
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
8
Жоржиньо
Жоржиньо
22
Радошевич
Йосип Радошевич
91
Сапата
Дуван Сапата
90'