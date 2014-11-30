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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Жервиньо 20
Холебас 48
Пьянич 58
Пьянич 90
4:2
Матч завершен
Интер
Милан
Раноккия 35
Освальдо 56
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
30 нояб. 2014, 22:45 МСК
30.11.2014, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
25
Холебас
Хосе Холебас
48'
48'
90
23
Астори
Давиде Астори
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
13
Майкон
Майкон
90
27
Жервиньо
Жервиньо
20'
20'
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
58'
90'
58', 90'
90
20
Кейта
Сейду Кейта
63
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
8
Льяич
Адем Льяич
62
10
Тотти
Франческо Тотти
84
Запасные
1
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
50
Сомма
Микеле Сомма
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
6
Строотман
Кевин Строотман
32
Паредес
Леандро Паредес
22
Дестро
Маттиа Дестро
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
22
Додо
Додо
82
23
Раноккия
Андреа Раноккия
35'
35'
90
5
Жуан
Жуан
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
18
Медель
Гари Медель
82
17
Кузманович
Здравко Кузманович
90
90
М'Вила
Янн М'Вила
66
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
7
Освальдо
Пабло Освальдо
56'
56'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
54
Донкор
Исаак Донкор
15
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
10
Ковачич
Матео Ковачич
9
Икарди
Мауро Икарди
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли