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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Менез 65
Менез 75
2:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
30 нояб. 2014, 17:00 МСК
30.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
90
13
Рами
Адиль Рами
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
27
Армеро
Пабло Армеро
90
15
Эссьен
Майкл Эссьен
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
82
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
89
7
Менез
Жереми Менез
75'
65'
75'
65'
80
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
1
Агацци
Михаэль Агацци
17
Сапата
Кристиан Сапата
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
16
Поли
Андреа Поли
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
11
Домицци
Маурицио Домицци
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
33
Коне
Панайотис Коне
76
3
Аллан
Аллан
90
19
Гильерме
Гильерме
85
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
67
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
1
Бркич
Зелько Бркич
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
2
Ваге
Молла Ваге
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
66
Пинци
Джампьеро Пинци
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
13
Сапата
Алексис Сапата
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
82
Геихо
Алекс Геихо