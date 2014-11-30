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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
30 нояб. 2014, 17:00 МСК
30.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Себастьяно Перуццо
Себастьяно Перуццо
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
74
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
18
Верди
Симоне Верди
60
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
10
Тавано
Франческо Тавано
79
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
Запасные
28
Басси
Давиде Басси
1
Пульези
Маурицио Пульези
4
Пертиконе
Романо Пертиконе
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
19
Барба
Федерико Барба
5
Моро
Давиде Моро
27
Зелински
Петр Зелински
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Агирре
Родриго Агирре
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
74
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
12
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
60
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
19
Денис
Херман Денис
90
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
29
Беналуан
Йоан Беналуан
20
Бьява
Джузеппе Бьява
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
16
Базелли
Даниэле Базелли
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки