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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
29 нояб. 2014, 22:45 МСК
29.11.2014, 22:45 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
81
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
43
Палоски
Альберто Палоски
83
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
61
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
90
Секулин
Андреа Секулин
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
34
Бираги
Кристиано Бираги
84
Мангани
Томас Мангани
14
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
19
Ботта
Рубен Ботта
10
Лопес
Макси Лопес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
6
Маури
Стефано Маури
74
87
Кандрева
Антонио Кандрева
61
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
20
Билья
Лукас Билья
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
83
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
27
Цана
Лорик Цана
13
Конко
Абдулай Конко
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
11
Клозе
Мирослав Клозе
14
Кейта
Бальде Кейта