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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 45
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Радованович 74
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
23 нояб. 2014, 17:00 МСК
23.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
11
Домицци
Маурицио Домицци
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
76
66
Пинци
Джампьеро Пинци
83
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
70
3
Аллан
Аллан
90
19
Гильерме
Гильерме
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
45'
45'
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
22
Скуффет
Симоне Скуффет
2
Ваге
Молла Ваге
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
27
Видмер
Силвэн Видмер
13
Сапата
Алексис Сапата
21
Хальберг
Мелькер Хальберг
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
44
Янкто
Якуб Янкто
82
Геихо
Алекс Геихо
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
87
8
Радованович
Иван Радованович
74'
74'
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
59
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
66
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
12
Цесар
Боштьян Цесар
26
Эдимар
Эдимар
34
Бираги
Кристиано Бираги
6
Купиш
Томаш Купиш
84
Мангани
Томас Мангани
14
Кофи
Исаак Кофи
63
Белломо
Никола Белломо
10
Лопес
Макси Лопес
7
Лазаревич
Деян Лазаревич