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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
0:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Флоро Флорес 87
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
23 нояб. 2014, 14:30 МСК
23.11.2014, 14:30 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
28
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
46
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
65
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
30
Паделли
Даниэле Паделли
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
23
Ночерино
Антонио Ночерино
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
11
Амаури
Амаури
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
33
Бриги
Маттео Бриги
84
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
74
17
Сансоне
Никола Сансоне
74
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
19
Таидер
Сафир Таидер
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
87'
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти