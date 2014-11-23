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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Менез 23
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Оби 61
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
23 нояб. 2014, 22:45 МСК
23.11.2014, 22:45 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
13
Рами
Адиль Рами
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
15
Эссьен
Майкл Эссьен
90
4
Мунтари
Салли Мунтари
76
7
Менез
Жереми Менез
23'
23'
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
9
Торрес
Фернандо Торрес
73
Запасные
1
Агацци
Михаэль Агацци
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
27
Армеро
Пабло Армеро
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
22
Додо
Додо
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
17
Кузманович
Здравко Кузманович
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
90
20
Оби
Жоэль Оби
61'
61'
72
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
88
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Видич
Неманья Видич
6
Андреолли
Марко Андреолли
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
54
Донкор
Исаак Донкор
90
М'Вила
Янн М'Вила
44
Крхин
Рене Крхин
88
Эрнанес
Эрнанес
7
Освальдо
Пабло Освальдо
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли