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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Погба 24
Тевес 55
Погба 64
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
22 нояб. 2014, 22:45 МСК
22.11.2014, 22:45 МСК
суббота
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
27
Цана
Лорик Цана
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
8
Баста
Душан Баста
86
14
Кейта
Бальде Кейта
57
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
57
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
26
Раду
Штефан Раду
13
Конко
Абдулай Конко
39
Каванда
Луис Педро Каванда
44
Прце
Фране Прце
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
21
Пирло
Андреа Пирло
76
6
Погба
Поль Погба
24'
64'
24', 64'
90
37
Перейра
Роберто Перейра
72
10
Тевес
Карлос Тевес
55'
55'
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
60
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
38
Матиелло
Федерико Матиелло
41
Романья
Филиппо Романья
23
Видаль
Артуро Видаль
7
Пепе
Симоне Пепе
2
Ромуло
Ромуло
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман