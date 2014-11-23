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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Лопес 39
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гонсало 16
Куадрадо 62
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
23 нояб. 2014, 17:00 МСК
23.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
9
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
71
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
82
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
9
Тони
Лука Тони
90
17
Лопес
Николас Лопес
39'
39'
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
28
Бривио
Давиде Бривио
16
Луна
Антонио Луна
2
Родригес
Гильермо Родригес
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
99
Нене
Нене
21
Хуанито
Хуанито
Фиорентина
мин
1
Нето
Нето
90
2
Гонсало
Гонсало
16'
16'
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
63
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
90
17
Хоакин
Хоакин
77
20
Валеро
Борха Валеро
90
7
Писарро
Давид Писарро
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
33
Гомес
Марио Гомес
82
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
62'
62'
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Ричардс
Майка Ричардс
40
Томович
Ненад Томович
55
Хегази
Ахмед Хегази
10
Аквилани
Альберто Аквилани
6
Варгас
Хуан Варгас
5
Бадель
Милан Бадель
8
Марин
Марко Марин
72
Иличич
Йосип Иличич
16
Куртич
Ясмин Куртич
30
Бабакар
Хума Бабакар