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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Моралес 1
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Льяич 23
Наингголан 42
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
22 нояб. 2014, 20:00 МСК
22.11.2014, 20:00 МСК
суббота
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
1'
1'
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
69
19
Денис
Херман Денис
75
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
20
Бьява
Джузеппе Бьява
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
31
Молина
Сальваторе Молина
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
3
Коул
Эшли Коул
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
49
23
Астори
Давиде Астори
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
42'
42'
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
59
22
Дестро
Маттиа Дестро
90
8
Льяич
Адем Льяич
23'
23'
82
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
25
Холебас
Хосе Холебас
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
91
Калабрези
Артуро Калабрези
50
Сомма
Микеле Сомма
20
Кейта
Сейду Кейта
82
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
6
Строотман
Кевин Строотман
48
Учан
Салих Учан
27
Жервиньо
Жервиньо
9
Боррьелло
Марко Боррьелло
96
Санабрия
Антонио Санабрия