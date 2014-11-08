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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
8 нояб. 2014, 20:00 МСК
8.11.2014, 20:00 МСК
суббота
Фабрицио Паскуа
Фабрицио Паскуа
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Таидер
Сафир Таидер
88
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
71
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
25
Берарди
Доменико Берарди
80
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
16
Полито
Чиро Полито
13
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
14
Паволетти
Леонардо Паволетти
Аталанта
мин
31
Молина
Сальваторе Молина
81
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
77
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
68
16
Базелли
Даниэле Базелли
90
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
19
Денис
Херман Денис
90
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
20
Бьява
Джузеппе Бьява
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
15
Гомес
Алехандро Гомес
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
25
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
95
Грасси
Альберто Грасси
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки