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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Окака-Чука 45
Эдер 51
2:2
Матч завершен
Милан
Милан
Эль-Шаарави 10
Менез 65
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
8 нояб. 2014, 22:45 МСК
8.11.2014, 22:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Ромеро
Серхио Ромеро
90
3
Месба
Джамел Месба
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
28
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
83
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
6
Дункан
Альфред Дункан
67
23
Эдер
Эдер
51'
51'
90
9
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
45'
45'
90
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
96
Массоло
Самуэле Массоло
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
19
Реджини
Васко Реджини
86
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
32
Маркьонни
Марко Маркьонни
32
Крстичич
Ненад Крстичич
22
Риццо
Лука Риццо
12
Сансоне
Джанлука Сансоне
18
Бергессио
Гонсало Бергессио
77
Вшолек
Павел Вшолек
7
Федато
Франческо Федато
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
25
Бонера
Даниэле Бонера
90
13
Рами
Адиль Рами
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
7
Менез
Жереми Менез
65'
65'
87
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
15
Эссьен
Майкл Эссьен
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
59
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
10'
10'
90
Запасные
1
Агацци
Михаэль Агацци
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
14
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
27
Армеро
Пабло Армеро
16
Поли
Андреа Поли
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Паццини
Джампаоло Паццини
19
Ньянг
М'Байе Ньянг