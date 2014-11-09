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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Льоренте 23
Лихтштайнер 29
Льоренте 36
Тевес 50
Тевес 58
Мората 76
Мората 88
7:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
9 нояб. 2014, 17:00 МСК
9.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
29'
29'
90
6
Погба
Поль Погба
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
82
2
Ромуло
Ромуло
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
10
Тевес
Карлос Тевес
50'
58'
50', 58'
60
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
23'
36'
23', 36'
71
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
5
Огбонна
Анжело Огбонна
38
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
76', 88'
11
Коман
Кингсли Коман
Парма
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
11
Де Челье
Паоло Де Челье
46
19
Фелипе
Фелипе
90
6
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
33
Рисполи
Андреа Рисполи
90
8
Маури
Хосе Маури
53
15
Коста
Андреа Коста
90
5
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
21
Лоди
Франческо Лоди
90
30
Аква
Африйе Аква
90
99
Кассано
Антонио Кассано
65
Запасные
22
Якобуччи
Алессандро Якобуччи
92
Чорич
Марьян Чорич
18
Гобби
Массимо Гобби
27
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
13
Ристовски
Стефан Ристовски
4
Мендеш
Педру Мендеш
14
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
31
Марига
Макдональд Марига
70
Лукас Соуза
Лукас Соуза
9
Поцци
Никола Поцци
17
Палладино
Раффаэле Палладино
10
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль