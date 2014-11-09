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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 18
Икарди 49
2:2
Матч завершен
Верона
Верона
Тони 10
Лопес 90
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
9 нояб. 2014, 22:45 МСК
9.11.2014, 22:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
15
Видич
Неманья Видич
90
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
5
Жуан
Жуан
90
18
Медель
Гари Медель
90
17
Кузманович
Здравко Кузманович
90
22
Додо
Додо
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
64
8
Паласио
Родриго Паласио
87
9
Икарди
Мауро Икарди
18'
49'
18', 49'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
25
Мбайе
Ибрахима Мбайе
54
Донкор
Исаак Донкор
44
Крхин
Рене Крхин
20
Оби
Жоэль Оби
88
Эрнанес
Эрнанес
7
Освальдо
Пабло Освальдо
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Верона
мин
8
Оббади
Мунир Оббади
90
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
71
Мартич
Иван Мартич
90
21
Хуанито
Хуанито
81
20
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
65
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
81
9
Тони
Лука Тони
10'
10'
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
28
Бривио
Давиде Бривио
20
Луна
Антонио Луна
2
Родригес
Гильермо Родригес
40
Гонсалес
Алехандро Гонсалес
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
27
Валоти
Маттиа Валоти
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
11
Янкович
Бошко Янкович
99
Нене
Нене
17
Лопес
Николас Лопес
90'