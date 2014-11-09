Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Барба 52
Маккароне 55
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Джорджевич 66
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
9 нояб. 2014, 17:00 МСК
9.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
2
Лорини
Венсан Лорини
69
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
52'
52'
90
27
Зелински
Петр Зелински
58
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
55'
55'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
85
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
28
Басси
Давиде Басси
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
5
Моро
Давиде Моро
13
Лаксальт
Диего Лаксальт
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
10
Тавано
Франческо Тавано
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
15
Агирре
Родриго Агирре
95
Ровини
Эмануэле Ровини
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
2
Сиани
Микаэль Сиани
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
58
3
де Врей
Стефан де Врей
90
39
Каванда
Луис Педро Каванда
90
6
Маури
Стефано Маури
43
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
77
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
66'
66'
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
77
Стракоша
Томас Стракоша
27
Цана
Лорик Цана
17
Перейринья
Бруну Перейринья
13
Конко
Абдулай Конко
85
Новаретти
Диего Новаретти
10
Эдерсон
Эдерсон
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
11
Клозе
Мирослав Клозе