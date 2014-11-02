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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 1
Видмер 41
2:4
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Марчезе 21
Фальке 24
Матри 54
Куцка 87
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
2 нояб. 2014, 17:00 МСК
2.11.2014, 17:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
33
Коне
Панайотис Коне
64
3
Аллан
Аллан
79
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
46
27
Видмер
Силвэн Видмер
41'
41'
90
19
Гильерме
Гильерме
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
1'
1'
90
77
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
22
Скуффет
Симоне Скуффет
11
Домицци
Маурицио Домицци
14
Бельмонте
Никола Бельмонте
18
Бубнич
Игор Бубнич
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
66
Пинци
Джампьеро Пинци
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
13
Сапата
Алексис Сапата
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
82
Геихо
Алекс Геихо
24
Муриэль
Луис Муриэль
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Антонини
Лука Антонини
59
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
21'
21'
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
19
Греко
Леандро Греко
71
24
Фальке
Яго Фальке
24'
24'
90
69
Стураро
Стефано Стураро
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
32
Матри
Алессандро Матри
54'
54'
90
10
Перотти
Диего Перотти
59
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
13
Антонелли
Лука Антонелли
87
Рози
Алеандро Рози
33
Куцка
Юрай Куцка
87'
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
92
Муссис
Франко Муссис
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
9
Пинилья
Маурисио Пинилья